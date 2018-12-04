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04.12.18 / 14:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Суд оштрафовал администрацию МО поселок Комарово на 200 тыс. рублей

Ранее проверка показала нецелевое расходование средств на 16 млн рублей

Мировой суд оштрафовал местную администрацию муниципального образования поселок Комарово по протоколу Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга почти на 200 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили в КСП.

Проверка КСП ранее показала, что за 2016-2018 годы нецелевое расходование бюджетных средств МО составило более 16 млн рублей. Также были составлены протоколы об административных правонарушениях за грубое нарушение бухгалтерской отчетности.

Ранее мировой суд назначил административные штрафы главе местной администрации и главе МО Анастасии Журавской. Всего в МО поселок Комарово КСП выявила свыше 110 нарушений на сумму более 62,8 миллионов рублей.

Накануне КСП сообщила о начале проверки Петроградского района. Она продлится до 22 февраля. Аудиторы проанализируют финансово-хозяйственную деятельность районной администрации за 2017 и 2018 годы.

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