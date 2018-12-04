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04.12.18 / 18:38 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный не планирует продлевать проспект Маршака до Пискаревского проспекта раньше 2022 года

А пешеходный переход через КАД обещают к 2020-2021 годам

ремонт дорог

Фото АБН

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не планирует продлевать проспект Маршака до Пискаревского проспекта раньше 2022 года. Об этом во вторник со ссылкой на ответ на обращение депутата Законодательного собрания Петербурга Надежды Тихоновой сообщили в петербургском отделении партии «Справедливая Россия».

Кроме того, в письме сообщается, что пешеходный переход через КАД вблизи ЖК «Новая Охта» планируется построить в 2020-2021 годах. Так, к концу следующего года должна быть закончена разработка проектной документации.

В настоящий момент Единственный выезд из жилого комплекса выходит на Муринскую дорогу, которая, в свою очередь, в обе стороны ведет к развязкам с КАД. Ранее при обсуждении планов по строительству так называемого «транспортного обхода Мурино справа» – дорога от КАД до трассы «Санкт-Петербург – Матокса», предполагалось, в том числе, и продление проспекта Маршака. Летом 2018 года жители «Новой Охты» пожаловались на незаконную дорогу из ЖК «Новое Мурино» в Петербург. Власти не захотели признавать самострой законным, а его противники завили, что дорога небезопасна. В августе стороны смогли договориться, местным жителям пообещали, что объект узаконят и установят вдоль него необходимые дорожные знаки.

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