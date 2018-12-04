Петербург назван лидирующим культурным направлением мира Третий год подряд

По версии World Travel Awards -2018, Петербург назван лидирующим культурным направлением мира (World’s Leading Cultural City Destination). Об этом накануне сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга.

Культурной столицей мира город назван уже третий год подряд. Основатель WTA Грэм Кук вручил призовую статуэтку гендиректору Конгресс-бюро комитета Андрею Мацарину, который представлял город на церемонии.

Отметим, WTA является самой престижной премией мира в сфере туризма. Церемония вручения состоялась 1 декабря в Лиссабоне. За статус культурной столицы мира в этом году боролись также Париж, Лондон, Рим и другие города.