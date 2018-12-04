Росимущество уходит в убыток из-за хранения конфискованного имущества По причине правовой неопределенности

Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше, чем получает от его продажи. Об этом во вторник сообщила Счетная палата РФ.

Такой вывод Счетная палата сделала после проверки эффективности реализации конфиската за 2017-2018 годы. Ведомство считает, что причиной неэффективности такой системы является отсутствие необходимого нормативно-правового регулирования. Основные регулирующие документы уже утратили актуальность, либо еще не приняты, говорится в сообщении ведомства. СП выявила нарушения на каждом этапе работы с имуществом, а также при проведении торгов на закупку хранения, реализации и уничтожения имущества.

По данным Росимущества, продается всего 1% конфискованного имущества. За последние два года только 34 региональных органа (63%) продавали изъятое имущество. Торги еще не во всех регионах могут проходить онлайн, а также подготовка имущества к продаже длится от восьми месяцев.

Расходы за хранение конфиската на 2017 год составили 222 млн рублей, при доходе от реализации в 180 млн рублей. За первую половину текущего года расходы равны 62 млн рублей, а доходы – 64 млн рублей.

Отметим, коллегия СП планирует отправить в ФСБ РФ и Генпрокуратуру РФ материалы по результатам проверки. Кроме этого отчет будет направлен в Госдуму и Совет Федерации, информационные письма в правительство РФ, Минэкономразвития, ФАС РФ и Федеральное казначейство. Также ведомство внесет представление в Росимущество и в его территориальные управления.