СМИ: Россия и ОПЕК не могут прийти к компромиссу по сокращению добычи нефти Россия не хочет сокращать добычу больше, чем на 140 тыс. баррелей



Россия и ОПЕК не могут прийти к соглашению по объемам сокращения добычи нефти. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой не четыре неназванных российских источника.

По словам источников агентства, Россия готова сократить нефтедобычу только на 140 тыс. баррелей, а организация настаивает на сокращении на 250-300 тыс. баррелей. Если стороны не договорятся, то ОПЕК+ может отложить заключение соглашение о сокращении добычи нефти. Тогда цены на нефть продолжат падать. Общий объем нефтедобычи хотят сократить на 1,3 млн баррелей в день. Сокращение планируется провести пропорционально на 3-3,5% от объема за октябрь для всех стран.

Отметим, ранее Катар объявил о выходе из объединения стран-экспортеров нефти ОПЕК. Страна планирует сосредоточиться на добыче газа. Выход Катара из организации не повлиял на стоимость нефти, так как доля государства в общем объеме нефтедобычи ОПЕК составляет менее 2%.