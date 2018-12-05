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05.12.18 / 09:05 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ уволил почти 50% сотрудников банковского надзора

Регулятор проводил тестирование

Фото АБН

Центробанк РФ уволил около 45% сотрудников в результате централизации банковского надзора, в настоящее время в ЦБ работает менее 1 тыс. человек данного профиля. Об этом в среду рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Российской газете».

По ее словам, регулятор проводил профессиональное тестирование. При этом работники, занимающие или претендующие на руководящие посты, также проходили «тестирование на способность управлять процессами». В настоящий момент кадровый состав сформирован «из понимающих именно надзорные процессы сотрудников», отметила Полякова.

Добавим, реформа банковского надзора заняла около двух лет, завершившись в октябре этого года. В результате надзорные функции были сосредоточены в двух подразделениях центрального аппарата ЦБ – службе текущего банковского надзора и департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями. Сотрудниками службы также являются и представители регулятора в регионах, поддерживающие связь с банками. По словам Поляковой, реформа позволила повысить управляемость, исключить региональные различия в подходах к оценке бизнес-моделей банков и сделать надзор более оперативным.

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