Цены на нефть снижаются в ходе торгов среды Нефть Brent стоит около $61 за баррель, а WTI - $52 за баррель

В среду цены на нефть снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) о запасах и заявлений членов ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 09:30 по московскому времени, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,900% — до $61,14 за баррель. Бочка WTI с поставкой в январе подешевела к этому времени на 0,896% и стоит $52,48.

Добавим, накануне API обнародовал данные о запасах нефти в США. За минувшую неделю запасы сырой нефти увеличились на 5,36 млн баррелей, запасы бензина – на 3,61 млн, а запасы дистиллятов – на 4,32 млн баррелей. Минэнерго США предоставит официальные данные в четверг.