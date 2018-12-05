В Петербурге провели реставрацию зала Дома Мятлевых В котором работает прокуратура

В Петербурге провели реставрацию Большого зала Дома Мятлевых, который расположен по адресу Исаакиевская площадь 9, Почтамтская улица 2. Об этом в среду сообщили в комитете по государственному использованию и охране памятников культуры.

Работы проводились за счет бюджета, на работы выделили 48 млн рублей. В настоящий момент в здании работает прокуратура Петербурга.

Во время ремонта специалисты демонтировали позднее покрытие пола, обмерили фрагменты исторического паркета, восстановили дубовый паркет зала в точности по рисунку. Также была произведена реставрация отделки стен и потолка, искусственного мрамора колонн и пилястр, каминов, воссозданы утраченные элементы лепного архитектурного декора.

Дом Мятлева построен в 1740-1750 годы. Предполагаемый заказчик строительства – Лев Нарышкин. К камергеру и сенатору Петру Мятлеву дом перешел в начале XIX века. В 1830-е годы в литературном салоне Мятлева проводились балы и домашние спектакли, в том числе при участии писателей и поэтов Пушкина, Жуковского, Крылова.