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05.12.18 / 21:59 Новости / Россия и мир

Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала к МКС

И уже вышел на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к Международной космической станции. Сообщение об этом появилось в Twitter у NASA в среду.

Старт прошел в 13:16 по местному времени (21:16 по московском). Ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал. Корабль уже выведен на орбиту.

Dragon должен пристыковаться к МКС 8 декабря. Он доставит на МКС 2,5 т грузов, в том числе еду и оборудование. Изначально Dragon должен был полететь вместе с Falcon 9 во вторник. Однако в продовольствии на борту корабля нашли плесень, из-за чего часть продуктов пришлось заменить. Отметим, это 16-ая миссия Dragon в рамках коммерческого контракта NASA со SpaceX.

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