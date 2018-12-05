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05.12.18 / 21:34 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: ФСБ провела обыски в администрации Волоколамского района

Из-за контрактов по благоустройству при предыдущем ио главы района

Коллаж АБН

Сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Волоколамского района Московской области. Об этом в среду со ссылкой на источники пишет РБК.

Обыски, по словам источника, связаны с контрактом на благоустройство района. Бывший исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев якобы заключил контракты с компаниями, аффилированными с ним. Информацию об этом подтвердил «Интерфакс», который также написал со ссылкой на источник, что следственные действия были связаны с проверкой нецелевого расходования средств при благоустройстве территорий.

Новый глава района Михаил Сылка комментировать обыски для РБК не стал. В приемной Сылки от комментариев также отказались.

Напомним, Вихарев руководил Волоколамским районом с марта 2018 года по октябрь 2018 года. Его предшественник был уволен на фоне протестов вокруг мусорного полигона «Ядрово». В конце октября в отставку ушел мэр Волоколамска Петр Лазарев, который уволился, ссылаясь на якобы существующие угрозы о заведении на него уголовных дел. Как писали СМИ, эти дела якобы инициировал Вихарев из-за того, что Лазарев поддерживал протесты вокруг «Ядрово».

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