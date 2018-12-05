В Невском районе Петербурга горел склад бумажной продукции Открытое пламя ликвидировали за пять часов

В ночь на среду на улице Латышских стрелков в Невском районе Петербурга произошел пожар на складе с бумажной продукцией. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило около 22:00, открытое пламя удалось устранить только к 03:20. Полностью ликвидировать пожар спасатели смогли к 06:30.

По данным ГУ МЧС, общая площадь горения составила 2 тыс. кв. м. Добавим, в настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на этой неделе пожар произошел на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга. Сообщалось, что горела часть здания Балтийского гуманитарного института. Спасатели сумели справиться с огнем за час.