В Невском районе Петербурга горел склад бумажной продукции

В ночь на среду на улице Латышских стрелков в Невском районе Петербурга произошел пожар на складе с бумажной продукцией. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило около 22:00, открытое пламя удалось устранить только к 03:20. Полностью ликвидировать пожар спасатели смогли к 06:30.
По данным ГУ МЧС, общая площадь горения составила 2 тыс. кв. м. Добавим, в настоящий момент сведений о пострадавших не поступало.
Ранее на этой неделе пожар произошел на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга. Сообщалось, что горела часть здания Балтийского гуманитарного института. Спасатели сумели справиться с огнем за час.
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