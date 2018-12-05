Макаров: Смольный «размазывает сопли по щекам» в деле Исаакия

Исполнительная власть Петербурга «два года размазывает сопли по щекам» в ситуации с Исаакиевским собором. Такую точку зрения в среду высказал журналистам, передает корреспондент АБН.
Свою фразу спикер повторил несколько раз. «Власть не должна быть дряблой, вялой, безвольной. Если хотите, власть не должна быть импотентной», — сказал Макаров. «Исполнительная власть два года размазывает сопли по щекам и переводит эту проблему в политическую плоскость. Зачем?»- заявил спикер.
Так Макаров прокомментировал новую волну слухов о передаче Исаакиевского собора РПЦ, а также возможную передачу епархии в оперативное управление Екатерининского придела храма. В связи с этим 10 депутатов ЗакСа направили обращение врио губернатора Александру Беглову.
Резкая критика исполнительной власти из уст Макарова прозвучала на фоне слухов о политических перспективах самого Макарова. Так, анонимные и неанонимные канала в Telegram писали, что врио губернатора Беглов не желает работать с Макаровым. Якобы самого Макарова могут отправить в Совет Федерации сенатором.
Вячеслав Макаров ранее многократно выступал в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. По мнению спикера, это необходимо сделать во исполнение федерального закона о реституции.
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аких ,как Макаров , надо гнать подальше от власти. Сразу видно , что он работает за взятку , он церковный лоббист . У нас и так , куда не плюнь , всюду церкви понастроены .С ребёнком некуда съездить , везде бродят лощёные тунеядцы-попы . Кроме обмана народа они больше ничего не делают .А тёмных людей у нас на Руси всегда было много.