Макаров: Смольный «размазывает сопли по щекам» в деле Исаакия «Зачем?» - спрашивает спикер

Исполнительная власть Петербурга «два года размазывает сопли по щекам» в ситуации с Исаакиевским собором. Такую точку зрения в среду высказал журналистам, передает корреспондент АБН.

Свою фразу спикер повторил несколько раз. «Власть не должна быть дряблой, вялой, безвольной. Если хотите, власть не должна быть импотентной», — сказал Макаров. «Исполнительная власть два года размазывает сопли по щекам и переводит эту проблему в политическую плоскость. Зачем?»- заявил спикер.

Так Макаров прокомментировал новую волну слухов о передаче Исаакиевского собора РПЦ, а также возможную передачу епархии в оперативное управление Екатерининского придела храма. В связи с этим 10 депутатов ЗакСа направили обращение врио губернатора Александру Беглову.

Резкая критика исполнительной власти из уст Макарова прозвучала на фоне слухов о политических перспективах самого Макарова. Так, анонимные и неанонимные канала в Telegram писали, что врио губернатора Беглов не желает работать с Макаровым. Якобы самого Макарова могут отправить в Совет Федерации сенатором.

Вячеслав Макаров ранее многократно выступал в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. По мнению спикера, это необходимо сделать во исполнение федерального закона о реституции.