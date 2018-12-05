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05.12.18 / 17:35 Новости / Политика / Россия и мир

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии

Фото АБН

Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Решение принято на заседании в среду.

Согласно документу, накопительная часть пенсии будет заморожена до 2021 года. Закон относится к тем, кто родился после 1967 года и подал заявление в Пенсионный фонд России о формировании накопительной пенсии.

Напомним, Госдума приняла этот законопроект в конце ноября. В Думу документ внесло правительство. Накопительную часть пенсии заморозили в 2014 году. С того года бюджет сэкономил 2 трлн рублей.

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