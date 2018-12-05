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05.12.18 / 14:59 Новости / Общество / Россия и мир

«Ситимобиль» организовал в Москве акцию в честь Национального дня волонтера

Поездки в «добром такси» бесплатны

Фото «Ситимобиль»

«Ситимобиль» организовал в Москве акцию в честь Национального дня волонтера. Об этом организация сообщила в среду.

Компания запустила «доброе такси». Водитель автомобиля берет заказы из мобильного приложения агрегатора в случайном порядке. Автомобиль подвозит пассажиров бесплатно, а за его рулем — послы года добровольца. Они рассказывают пассажирам о движении волонтерства в России и своем опыте добровольчества.

Отметим, Национальный день волонтера проходит 5 декабря. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в прошлом году. Также текущий год объявлен годом волонтерства. ООН инициировала день волонтера в 1985 году.

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