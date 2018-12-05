Все новости

05.12.18 / 17:39 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге сократили площадь парка 300-летия

И Полежаевского парка тоже

Депутаты петербургского ЗакСа сократили площадь парка 300-летия в Приморском районе на 15 га. Голосование прошло в среду.

Еще 4 га урезали с площади Полежаевского парка. Такое сокращение произошло благодаря исключению территории водных объектов. По закону такие объекты не могут относиться к зеленым насаждениям общего пользования. Кроме этого они относятся не к городской собственности, а к федеральной. Из Полежаевского парка убрали Дудергофский канал и речку Дудергофку.

Отметим, в среду депутаты петербургского парламента рассмотрели и приняли поправки к перечню зеленых насаждений общего пользования. Всего к перечню предложили 457 поправок. Большинство оппозиционных предложений было отклонено.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.