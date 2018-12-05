В Петербурге сократили площадь парка 300-летия И Полежаевского парка тоже

Депутаты петербургского ЗакСа сократили площадь парка 300-летия в Приморском районе на 15 га. Голосование прошло в среду.

Еще 4 га урезали с площади Полежаевского парка. Такое сокращение произошло благодаря исключению территории водных объектов. По закону такие объекты не могут относиться к зеленым насаждениям общего пользования. Кроме этого они относятся не к городской собственности, а к федеральной. Из Полежаевского парка убрали Дудергофский канал и речку Дудергофку.

Отметим, в среду депутаты петербургского парламента рассмотрели и приняли поправки к перечню зеленых насаждений общего пользования. Всего к перечню предложили 457 поправок. Большинство оппозиционных предложений было отклонено.