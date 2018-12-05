В таксофонах Петербурга с начала года наговорили более 370 тыс. минут Всего в городе работает почти 400 таксофонов

В таксофонах под управлением «Ростелекома», установленных в Петербурге, с 1 января по 1 ноября 2018 года общая продолжительность соединений составила более 370 тыс. минут. Об этом АБН сообщили в «Ростелекоме» в среду.

Всего за десять месяцев с таксофонов и на таксофоны осуществлено 120 тыс. звонков. Всего в городе в настоящий момент работает 399 таксофонов универсального обслуживания в соответствии с договором об условиях оказания универсальных услуг связи № УУС – 01/2014 от 13.05.2014 с Федеральным агентством связи. Пока что сокращать или увеличивать их количество не собираются, потому что заявок от Россвязи не поступало.

С начала года по начало ноября «Ростелеком» зарегистрировал более 1282 повреждений таксофонов. Из них 211 — случаи замены информационных материалов, очистки таксофонных кабин от рекламных объявлений, граффити.

Отметим, количество таксофонов в городе за год не изменилось. Всего в России установлено порядка 150 тыс. таксофонов. По статистике «Ростелекома», в основном звонки идут в экстренные службы, меньше – на городские и мобильные номера. В прошлом году Минкомсвязь заявляла о намерении отказаться от финансирования таксофонов в крупных городах.