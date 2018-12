Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не сокращать добычу нефти. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в своем Twitter.

Президент США заявил, что надеется на сохранение объемов добычи нефти. По мнению Трампа, мир не хочет видеть более высокие цены на нефть.

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 декабря 2018 г.