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05.12.18 / 19:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Трамп призвал ОПЕК не сокращать добычу нефти

«Мир не хочет видеть более высокие цены на нефть»

Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК не сокращать добычу нефти. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в своем Twitter.

Президент США заявил, что надеется на сохранение объемов добычи нефти. По мнению Трампа, мир не хочет видеть более высокие цены на нефть.

Напомним, в субботу СМИ сообщили о рекомендации ОПЕК сократить добычу нефти. Организация предложила уменьшение на 1,3 млн баррелей в сутки. Накануне, во вторник, стало известно, что Россия и ОПЕК не могут прийти к соглашению по объемам сокращения добычи. ОПЕК настаивает на 250-300 тыс. баррелей в сутки, а Россия не согласна сокращать более чем на 140 тыс. баррелей в сутки.

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