Администрация Кронштадтского района получила штраф после проверки КСП Ранее аудиторы уличили администрацию в нецелевом использовании бюджета

Кронштадтский районный суд согласился с решением мирового суда, который ранее оштрафовал районную администрацию на 14 тыс. рублей за нецелевое расходование бюджетных средств. Об этом в четверг сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) Петербурга.

Во время проверки аудиторы выяснили, что в 2016 году администрация направила порядка 280 тыс. рублей на покупку зимней одежды для членов районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона. Однако средства потратили по статье «Расходы на прочее благоустройство», добавили в КСП.

В результате КСП составила протокол об административном правонарушении в отношении администрации Кронштадтского района, а мировой суд назначил штраф. Администрация не согласилась с этим и подала апелляцию в районный суд.

Напомним, КСП Петербурга проводила проверку администрации Кронштадтского района с мая по июль 2018 года. Всего инспекторы нашли около 400 нарушений. Нецелевое использование бюджета составило порядка 950 тыс. рублей.