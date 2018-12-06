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06.12.18 / 17:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербурге через три года пройдет выставка икон Александра Невского

К 800-летию со дня его рождения

В Петербурге пройдет выставка икон Александра Невского из фондов различных музеев и Санкт-Петербургской епархии. Об этом в четверг сообщили в Смольном по итогам заседания организационного комитета по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

День рождения небесного покровителя Петербурга будет отмечаться в 2021 году. В этом году уже организовано несколько крупных просветительских мероприятий, в том числе Всероссийский военно-исторический форум «Александровский стяг», форум «Военный и духовный щит России», кинофестиваль «Невский благовест». Правительство города учредило и вручило премию имени Александра Невского.

Также организаторы предлагают издать книгу и сформировать передвижную фотовыставку, посвященную храмам, которые носят имя Александра Невского. Оргкомитет также поддержал идею выпустить юбилейную почтовую марку и учредить юбилейную медаль Александра Невского. дате посвятят историко-патриотическую байдарочную регату. Фонд Александра Невского планирует создать короткометражный фильм о защитнике земли русской и передать его в российские школы.

Напомним, ранее стало известно, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова содействовать передаче нескольких зданий Музея городской скульптуры Русской православной церкви. РПЦ просит о передаче в том числе бывшей Благовещенской церкви. Здания просят передать в честь 800-летия Александра Невского.

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