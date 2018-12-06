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06.12.18 / 19:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов призвал строителей уходить от эгоизма застройщика

По его словам, в городе дисбаланс в сфере строительства

Фото администрации Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов призвал работников строительной отрасли «отходить от эгоизма застройщика». Такие слова прозвучали в четверг на открытии Съезда строителей в «Ленэкспо».

Как передает «Фонтанка», в настоящий момент Смольный дал согласие на строительство 24 млн кв. м жилья до 2024 года. Он также напомнил о нормативах по инфраструктуре: на каждый 3 млн кв. м жилья необходимо 6,5 тыс. мест в детских садах и 12 тыс. мест в школах. Таким образом, обеспечение инфраструктурой может стоить 201 млрд рублей.

Также Беглов говорил о необходимости строить качественное жилье с местами для парковок и зелеными зонами. Он попросило обеспечивать людям комфортную среду обитания и сказал, что ждет предложений по улучшению отрасли.

Напомним, способы найти 201 млрд для социнфраструктуры обсуждались на предыдущем заседании правительства Петербурга. Тогда Беглов также потребовал перевести бюджет города в формат «бюджета развития». Для этого правительство должно провести полный аудит контрактов и обязательств.

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