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06.12.18 / 12:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Эрмитаж запустил долгосрочную экологическую программу энергосбережения

При поддержке Heineken

Фото АБН

Государственный Эрмитаж объявил о запуске долгосрочной экологической программы энергосбережения «Поделись теплом с Эрмитажем». Презентация прошла в Главном Штабе в четверг, передает корреспондент АБН.

Программа осуществляется при поддержке компании Heineken, которая участвует в покупке оборудования для реализации программы. В рамках программы музей уже провел исследование теплового контура Главного Штаба. На входных группах в здание установили тепловые завесы, благодаря которым удается уменьшить нагрузку на котельную музея. Также в атриумах установили частотные преобразователи, которые регулируют приток воздуха. Всего таких частотных преобразователей 10, они позволяют снизить уровень шума в атриумах на 12 децибел (с 60 децибел). Частотные преобразователи также позволяют экономить теплоэнергию, электроэнергию и газ.

Принятые меры, по расчетам музея, позволяют ему экономить от 30 млн рублей в год. В ближайшее время в Эрмитаже заменят лампы накаливания на светодиодные, а также модернизируют системы кондиционирования.

По словам Кирилла Болматова, директора по корпоративным отношениям Heineken в России, компания рада сотрудничать с одним из лучших музеев мира. «Мы вместе думали, что можем сделать, чтобы экология была рядом с культурой», — сказал Болматов.

Поэтому в рамках проекта «Поделись теплом с Эрмитажем» в атриуме Главного Штаба рядом с новогодней елкой установлена инсталляция Save Earth. При вращении педалей велосипеда, который закреплен на экспозиции, на стене появляется надпись Save Earth.

Эрмитаж и Heineken сотрудничают уже более 12 лет. Heineken выступал партнером международного фестиваля «Музыкальный Эрмитаж» с 2005 по 2014 года. Также при поддержке компании был запущен образовательный проект «Прошлое на кончиках пальцев» для слепых и слабовидящих детей. В 2014 году компания также стала партнером по проведению биеннале Манифеста, а в 2015 году передала в дар музею работы японского художника Ясумаса Моримуры, посвященные блокаде Ленинграда.

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