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06.12.18 / 18:16 Без рубрики

В ноябре инфляция в РФ ускорилась на 0,5%

В ноябре прошлого года - на 0,2%

Инфляция в России по итогам ноября текущего года ускорилась до 0,5% с 0,4% в октябре. Об этом стало известно в четверг из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат).

В годовом выражении инфляция в ноябре составила 3,8%, а в октябре – 3,5%. Цены на продовольствие в ноябре выросли на 1%, на непродовольственные – на 0,4%, а цены на услуги остались прежними.

Больше всего подорожал сахар – на 8% и более. Например, в Тверской области на 12,5%. Также значительно выросли цены на некоторые лекарства. Стоимость валидола повысилась на 15,4%. При этом упали в цене эссенциале форте Н (на 1,9%), сульфацетамид (на 0,7%), поливитамины без минералов (на 0,6%).

Продолжили расти цены на осенне-зимнюю одежду и обувь. На 3,1% подорожало дизельное топливо, а на газомоторное стоимость уменьшилась на 2,9%.

Отметим, инфляция по итогам ноября прошлого года составила 0,2%. В годовом выражении инфляция была на уровне 2,5%.

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