Меньше нефти, больше инфляция и Медведев об экономике. Итоги четверга

Страны ОПЕК снизят добычу нефти. ЦБ спрогнозировал инфляцию в 4% к концу года. Медведев оценил экономику России. А Великобритания приостановила выдачу инвестиционных виз.

Страны объединения ОПЕК подписали предварительный договор о снижении добычи нефти по сделке ОПЕК+. Однако объемы снижения нефти пока не определены.

Центробанк спрогнозировал инфляцию в 4% к концу текущего года. В ноябре к октябрю она составила 0,5-0,7%. По мнению регулятора, такой рост предполагает ускорение годовой инфляции.

Председатель правительства Дмитрий Медведев дал характеристику российской экономике по итогам уходящего года. По его мнению, год был «вполне позитивным» для экономики России.

А Великобритания приостановила выдачу инвестиционных виз первого уровня Tier 1. Таким образом страна борется с отмыванием денег на своей территории.