Меньше нефти, больше инфляция и Медведев об экономике. Итоги четверга

Страны объединения ОПЕК подписали предварительный договор о снижении добычи нефти по сделке ОПЕК+. Однако объемы снижения нефти пока не определены.
Центробанк спрогнозировал инфляцию в 4% к концу текущего года. В ноябре к октябрю она составила 0,5-0,7%. По мнению регулятора, такой рост предполагает ускорение годовой инфляции.
Председатель правительства Дмитрий Медведев дал характеристику российской экономике по итогам уходящего года. По его мнению, год был «вполне позитивным» для экономики России.
А Великобритания приостановила выдачу инвестиционных виз первого уровня Tier 1. Таким образом страна борется с отмыванием денег на своей территории.
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