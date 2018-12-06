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06.12.18 / 13:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев дал характеристику российской экономике 2018 года

И назвал размер инфляции

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал характеристику российской экономике 2018 года. Свое мнение премьер озвучил во время интервью журналистам российских телеканалов.

По словам Медведева, уходящий год стал «вполне позитивным» для российской экономики. Премьер отметил, что у экономики есть запас прочности.

Также Медведев заявил, что инфляция по итогам года составит 3,5%. Темпы роста экономики за 10 месяцев составили около 1,7%, добавил премьер-министр.

Напомним, в конце ноября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что не отрицает возможности увеличения инфляции к концу года до 4%. «Риски есть, отрицать это глупо», — сказал министр. По данным Росстата на 3 декабря, с начала года цены выросли на 3,5%. Недельная инфляция составила 0,2%.

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