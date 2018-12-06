Минприроды предложило сделать Сбербанк агентом ведомства по проекту «Чистый воздух» Банк планирует привлечь 200 млрд рублей

Минприроды предложило сделать Сбербанк агентом ведомства по проекту «Чистый воздух». Об этом в четверг сообщил первый замруководитель ведомства Денис Храмов.

Министерство предложило сделать кредитную организацию агентом по реализации концессионных соглашений и других форм частно-государственного партнерства, передает РБК. По словам Храмова, за взаимодействие с ведомством будет отвечать руководитель дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка Всеволод Гаврилов.

Кредитная организация рассчитывает привлечь в проект около 200 млрд рублей. Банк намерен взаимодействовать с инвесторами и властями регионов с городами-участниками проекта. В сбербанке отметили, что «Новатэк» и УК «Лидер» заинтересовались проектами по экологическому транспорту.

Напомним, «Чистый воздух» входит в национальный проект «Экология». Он рассчитан на 2019-2024 года. Проект направлен на уменьшение общих объемов выбросов в атмосферу в 12 крупных городах на 20%. Стоимость «Чистого воздуха» оценили в 480 млрд рублей.