«Почта банк» рассказал о новом методе мошенников кражи личных данных От имени Пенсионного фонда РФ и "Почта банка"

«Почта банк» рассказал о новой мошеннической схеме хищения персональных данных. Об этом стало известно в четверг.

Как говорится в сообщении, мошенники в соцсетях и мессенджерах распространяют недостоверную информацию о социальных выплатах. Якобы Пенсионный фонд РФ и «Почта банк» в рамках соцподдержки граждан от 40 лет выплачивают компенсацию в размере 5 тыс. рублей.

Банк опроверг эту информацию и предположил, что мошенники таким образом пытаются разузнать персональные данные и данные банковских карт. Подчеркивается, что мошенники могут представиться как друзьями жертвы с помощью взлома аккаунта, так и сотрудниками ПФР и банка.

Добавим, «Почта банк» призвал всех граждан быть бдительными, а также не доверять и не поддаваться сомнительной информации. Ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать никому свои личные данные или данные банковской карты. В любой подозрительной ситуации банк рекомендуем звонить на горячую линию по номеру 8-800-550-0770.