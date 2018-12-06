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06.12.18 / 19:39 Банки / Новости / Общество / Россия и мир

«Почта банк» рассказал о новом методе мошенников кражи личных данных

От имени Пенсионного фонда РФ и "Почта банка"

Фото: sursky.livejournal.com

«Почта банк» рассказал о новой мошеннической схеме хищения персональных данных. Об этом стало известно в четверг.

Как говорится в сообщении, мошенники в соцсетях и мессенджерах распространяют недостоверную информацию о социальных выплатах. Якобы Пенсионный фонд РФ и «Почта банк» в рамках соцподдержки граждан от 40 лет выплачивают компенсацию в размере 5 тыс. рублей.

Банк опроверг эту информацию и предположил, что мошенники таким образом пытаются разузнать персональные данные и данные банковских карт. Подчеркивается, что мошенники могут представиться как друзьями жертвы с помощью взлома аккаунта, так и сотрудниками ПФР и банка.

Добавим, «Почта банк» призвал всех граждан быть бдительными, а также не доверять и не поддаваться сомнительной информации. Ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать никому свои личные данные или данные банковской карты. В любой подозрительной ситуации банк рекомендуем звонить на горячую линию по номеру 8-800-550-0770.

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