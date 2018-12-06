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06.12.18 / 13:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Албина и КГА попросили остановить претензии в адрес проекта «Последний адрес»

Комитет просит районы признать установку таких табличек административными правонарушениями

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Петербурга Игорю Албину с требованием дать указание комитету по градостроительству и архитектуре прекратить предъявлять претензии к проекту «Последний адрес». Вишневский составил обращение в четверг.

«Попытки объявить установку табличек «Последнего адреса» административным нарушением … совершенно недопустимы», — заявил Вишневский. Он обратил внимание вице-губернатора на то, что установка табличек согласовывается с собственниками домов, не искажает внешний вид зданий и не является установкой рекламный конструкций.

Напомним, в четверг стало известно, что комитет по градостроительству считает незаконными таблички проекта «Последний адрес». По мнению комитета, они не соответствуют требованиям действующего законодательства, а их установка нецелесообразна. Комитет разослал в районные администрации запросы о возможности отнести случаи установки таких табличек к административным правонарушениям. Проект «Последний адрес» направлен на сохранение памяти о жертвах политических репрессий.

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