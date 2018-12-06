Медведев: Реальные доходы россиян по итогам 2018 года вырастут на 7,6% А реальные располагаемые - на 1,6%

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что реальные зарплаты россиян в этом году увеличатся на 7,6%. Об этом Медведев сообщил на традиционной встрече с журналистами.



Он подчеркнул, что речь идет о реальных, а не о номинальных зарплатах. При этом рост реальных располагаемых доходов вырастит на 1,6%. По словам Медведева, правительство переломило самый опасный тренд на снижение реальных доходов населения.

Отметим, в четверг во время интервью журналистам глава правительства назвал 2018 год «вполне позитивным» для экономики России. Также он спрогнозировал инфляцию по итогам года в 3,5%. За первые 10 месяцев уходящего года темп роста инфляции составил 1,7%, добавил Медведев.