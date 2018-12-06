Сбербанк атаковали хакеры Опять

Хакеры атакуют Сбербанк несколько раз в день. Об этом в четверг заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Атаки начались в прошлый четверг, передает «Прайм». Тогда банк зафиксировал шесть мощнейших кибератак с общими чертами и географическим расположением источников. По словам представителя Сбербанка, он никак не повлияли на работу банка. С начала декабря атаки продолжаются. Банк фиксирует по две-три в день. Отмечается, что все материалы переданы в правоохранительные органы.

Отметим, в 2017 году было зафиксировано 45 хакерских атак. А по состоянию на 6 декабря этого года было совершено уже 82 атаки. По словам Кузнецова, двойное увеличение DDos-атак говорит об изменениях в мире мир меняется и необходимости иначе оценить киберугрозы.