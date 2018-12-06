В Ленобласти на год раньше срока открыли участок трассы «Скандинавия» Увеличили число полос с двух до шести

В Ленинградской области открыли для движения участок трассы А-181 «Скандинавия» — от пересечения с дорогой «Парголово – Огоньки» до поселка Огоньки (от 52-го до 65-го км). Церемония состоялась в четверг.

Как рассказали в Смольном, в ходе реконструкции дорожники увеличили число полос с двух до шести, установили разделительные ограждения и ограждения на обочинах, смонтировали освещение. Отмечается, что движение запустили на год раньше срока.

Добавим, подрядчик строительства — АО «ВАД». Реконструкция участка «Скандинавии» от 47-го до 52-го км была завершена в октябре 2016 года. При этом реконструкция всей трассы разбита на пять участков, работы намечены с 65-го по 100-й км, далее с 100-го по 134-й, со 134-го по 160-й км и со 160-го по 203-й км. Общая стоимость работ составляет порядка 90 млрд рублей.