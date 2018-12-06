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06.12.18 / 13:12 Новости / Петербург и Ленобласть

Южный участок ЗСД перекроют вечером в четверг из-за проезда кортежей

Дорога будет закрыта около часа

Участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) от набережной Макарова до КАД (Юг) вечером в четверг перекроют для движения автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» — оператора трассы.

Уточняется, что движение перекроют в южном направлении, движение в северном направлении будет осуществляться в обычном режиме. Также будут закрыты заезды на ЗСД в южном направлении: с набережных Макарова и реки Екатерингофки, с Благодатной и Автомобильной улиц.

Как ожидается, ограничения введут после 21:45 – движение будет перекрыто около часа. Причина – отъезд делегаций участников заседания высшего Евразийского экономического совета и встречи лидеров стран СНГ.

Добавим, заседание ЕАЭС и неформальная встреча глав стран СНГ проходит в Петербурге в четверг. Ранее сообщалось, что заседание проведет президент РФ Владимир Путин.

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