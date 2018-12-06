Более 1 тыс. домов на Васильевском острове останутся без тепла до субботы Из-за ремонта труб

Более 1,2 тыс. зданий на Васильевском острове частично останутся без отопления с 18:30 6 декабря до 00:30 8 декабря. Об этом в четверг сообщает четвертый район АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

В частности, в зону ограничения теплоснабжения попадают 32 детских учреждения, 51 больница и 839 жилых домов. Полный перечень можно посмотреть по ссылке. Отключение связано с технологическим нарушением на тепловых сетях, работы будут выполнять на Детской улице.

Ранее теплоснабжение было нарушено в двух районах Петербурга. Причина – аварии на Октябрьской набережной и на Ленинском проспекте. В зоне аварии суммарно оказались более 300 домов.