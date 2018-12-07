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07.12.18 / 18:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей на фоне заявлений ОПЕК

Евро торгуется вблизи 75,5 рублей

Курс доллара опускался ниже 66 рублей в ходе торгов на фоне информации о договоренностях ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Об этом в пятницу свидетельствуют данные Московской биржи.

Минимально за «американца» предлагали 65,9850 рублей в ходе торгов, курс евро опускался до 75,2250 рублей. По фиксингу на 18:21 по московскому времени, доллар дешевеет на 65 копеек и торгуется по 66,21 рублей. Евро теряет 70 копеек и стоит около 75,40 рублей.

Ранее стало известно, что ОПЕК и страны, которые не входят в картель, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Соглашение будет действовать в первые шесть месяцев 2019 года. При этом параметры сделки стороны смогут пересмотреть в апреле.

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