Биржевой курс доллара опустился ниже 66 рублей на фоне заявлений ОПЕК Евро торгуется вблизи 75,5 рублей

Курс доллара опускался ниже 66 рублей в ходе торгов на фоне информации о договоренностях ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Об этом в пятницу свидетельствуют данные Московской биржи.

Минимально за «американца» предлагали 65,9850 рублей в ходе торгов, курс евро опускался до 75,2250 рублей. По фиксингу на 18:21 по московскому времени, доллар дешевеет на 65 копеек и торгуется по 66,21 рублей. Евро теряет 70 копеек и стоит около 75,40 рублей.

Ранее стало известно, что ОПЕК и страны, которые не входят в картель, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей. Соглашение будет действовать в первые шесть месяцев 2019 года. При этом параметры сделки стороны смогут пересмотреть в апреле.