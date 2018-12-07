Бюджет «арктического» комитета Смольного составит 147 млн рублей в 2019 году На создание материально-технической базы и продвижение Петербурга

Бюджет петербургского комитета по делам Арктики на 2019 год составит порядка 147 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Герман Широков.

Как передает ТАСС, в сумму в том числе заложены средства на создание материально-технической базы комитета, продвижение потенциала Петербурга в регионах Арктической зоны РФ, а также участие в форумах и установление связей с регионами. По словам Широкова, бюджет у комитета «один из самых маленьких среди городских комитетов».

Добавим, «арктический» комитет в Смольном предложили создать в конце прошлого года. Ранее сообщалось, что штат комитета составит более 70 человек. Широков возглавил ведомство весной.