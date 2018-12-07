Клуб московских инвесторов предложил свои поправки в закон о долевом строительстве Похожие на поправки Минстроя

Клуб московских инвесторов подготовил и направил в Минстрой и Госдуму РФ перечень дополнений и замечаний к законопроекту о долевом строительстве. Об этом в пятницу пишет РБК со ссылкой на письмо, которое разослала компания «ПИК».

Пакет поправок Минстроя к закону о долевом строительстве рассматривает в настоящий момент Госдумой. Во вторник он был одобрен в первом чтении. Под предложенными поправками для устранения обнаруженных пробелов в законодательстве подписались около десяти крупных игроков рынка.

Основная часть замечаний похожа на те, что содержатся в разъяснительном письме Минстроя. «Пик» предложил дать этим разъяснения юридическую силу. Также в письме предлагается механизм снятия с застройщиков санкций за нарушения правил предпринимательства, когда нарушения уже устранены.

Отметим, в письме подчеркивается, что основная часть поправок сформирована по итогам сентябрьской встречи застройщиков с вице-премьером по вопросам строительства Виталием Мутко. После нее было поручено министерству строительства и ЖКХ подготовить поправки вместе с представителями отрасли.