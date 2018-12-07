Евтушенков ведет переговоры о продаже «Детского мира» с Гуцериевым

Контролирующий сети «М.Видео» и «Эльдорадо» через группу «Сафмар» Михаил Гуцериев — один из претендентов на покупку доли в «Детском мире». Об этом в пятницу сообщил основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
При этом он допустил, что структура готовящейся сделки будет предусматривать оферту миноритариям «Детского мира», передает «Интерфакс». По словам Евтушенкова, сроки по сделке в настоящий момент не обозначены.
Добавим, АФК владеет 52,1% акций «Детского мира». Среди других крупных акционеров — Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation), у которого около 14% бумаг.
О том, что АФК «Система» достигла «принципиальной договоренности» о продажи доли в «Детском мире», стало известно в ноябре этого года. Ранее СМИ сообщали, что претендентов на актив минимум двое, один из которых – «Сафмар».
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