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07.12.18 / 10:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Гендиректор «Ленты» ушел в отставку

По собственному желанию

Фото АБН

Генеральный директор торговой сети «Лента» Ян Дюннинг ушел в отставку. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Как пишет «Фонтанка», Дюннинг ушел в отставку по собственному желанию до истечения срока своего контракта, который заканчивался в конце февраля 2019 года. Вместо Дюннинга на посту генерального директора работать будет Герман Тинга, который ранее занимал пост коммерческого директора «Ленты».

Напомним, Ян Дюннинг стал главным исполнительным директором Lenta Ltd в 2009 году. В 2013 году он вошел в состав совета директоров компании. Также ранее он работал в сети Metro Cash & Carry. Герман Тинга также пришел в «Ленту» из Metro.

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