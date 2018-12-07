Гендиректор «Ленты» ушел в отставку По собственному желанию

Генеральный директор торговой сети «Лента» Ян Дюннинг ушел в отставку. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Как пишет «Фонтанка», Дюннинг ушел в отставку по собственному желанию до истечения срока своего контракта, который заканчивался в конце февраля 2019 года. Вместо Дюннинга на посту генерального директора работать будет Герман Тинга, который ранее занимал пост коммерческого директора «Ленты».

Напомним, Ян Дюннинг стал главным исполнительным директором Lenta Ltd в 2009 году. В 2013 году он вошел в состав совета директоров компании. Также ранее он работал в сети Metro Cash & Carry. Герман Тинга также пришел в «Ленту» из Metro.