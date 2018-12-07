Решение ОПЕК+, отключение банков от Visa и газ. Итоги пятницы

В пятницу ОПЕК+ согласовала сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. При этом Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Между тем Центробанк РФ рекомендовал банкам найти резервного спонсора на случай отключения от Visa и MasterCard. Минэнерго сообщило, что ожидает рекордную добычу газа по итогам года.

ОПЕК+ согласовала сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с начала 2019 года. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможностью пересмотра параметров в апреле.

При этом Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, сокращение будет идти «максимальными темпами по мере технологических возможностей».

Центробанк РФ рекомендовал банкам найти резервного спонсора на случай отключения от международных платежных систем. По данным СМИ, письмо было разослано операторам платежных систем и банкам.

Минэнерго ожидает рекордную добычу газа по итогам года. По прогнозу ведомства, объем добычи может превысить 700 млрд куб. м.