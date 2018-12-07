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07.12.18 / 19:03 Новости / Политика / Россия и мир

Путин назначил врио губернатора Сахалинской области

В регионе не было врио более двух месяцев

Фото пресс-службы Кремля

Врио губернатора Сахалинской области назначен глава инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» Валерий Лимаренко. Сообщение об этом размещено в пятницу на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Отметим, в регионе не было врио более двух месяцев.

Напомним, с 2015 года Сахалинскую область возглавлял Олег Кожемяко. В сентябре Путин назначил его врио губернатора Приморского края. Валерий Лимаренко работал в руководстве «Росатома» с 2007 года, уточняет ТАСС.

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