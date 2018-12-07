«Магнит» потратит на дивиденды более 14,5 млрд рублей

Ритейлер «Магнит» потратит на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2018 года более 14,5 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в пятницу по результатам внеочередного собрания акционеров.
Выплаты составят 137,38 рубля за одну обыкновенную акцию. Список лиц, которым полагаются выплаты, будет составлен к 21 декабря 2018 года.
Напомним, в конце октября совет директоров «Магнита» принял решение выплачивать дивиденды два раза в год. Тогда же озвучивалось, что компания рассчитывает выплачивать дивиденды в размере 137,38 рубля на одну обыкновенную акцию. По итогам 2017 года компания выплачивала дивиденды в 135,5 рубля за одну акцию.
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