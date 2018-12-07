«Магнит» потратит на дивиденды более 14,5 млрд рублей По 137,38 рубля за одну обыкновенную акцию

Ритейлер «Магнит» потратит на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2018 года более 14,5 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в пятницу по результатам внеочередного собрания акционеров.

Выплаты составят 137,38 рубля за одну обыкновенную акцию. Список лиц, которым полагаются выплаты, будет составлен к 21 декабря 2018 года.

Напомним, в конце октября совет директоров «Магнита» принял решение выплачивать дивиденды два раза в год. Тогда же озвучивалось, что компания рассчитывает выплачивать дивиденды в размере 137,38 рубля на одну обыкновенную акцию. По итогам 2017 года компания выплачивала дивиденды в 135,5 рубля за одну акцию.