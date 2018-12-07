Московская биржа завершила неделю в зеленой зоне Индекс МосБиржи - 2431,29; РТС - 1157,94

В пятницу торги на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию подрос на 0,79% и составил 2431,29 пунктов. Индекс РТС поднялся на 2,1%, остановившись на 1157,94 пунктах.

«Российский рынок все-таки дождался катализатора в пятницу вечером. Индекс МосБиржи стремится к 2440 пунктам, индекс РТС поднялся выше 1160 пунктов. Несмотря на то, что факты от ОПЕК+ оказались вполне ожидаемыми, рынок не сдерживает себя в эмоциях. Не факт, что рублевый индикатор продолжит бурное ралли и далее, на начало новой недели наиболее вероятен «боковик» в пределах 2425-2450 пунктов», — отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Добавим, цены на нефть растут на новостях о сокращении добычи — баррель Brent дорожает на 5,2% и стоит $63,18. По словам эксперта, «потолка» подъема здесь нет, ближайшее сопротивление находится на $63,75, над ним значимое сопротивление стоит на $64,50. Выше сырье пройдет вряд ли, так как цену в моменте толкают вверх эмоции, но они быстро остынут.

Между тем рубль к вечеру закономерно дорожает за счет драйва в нефти. Доллар США отступил к 66,0 рублей, но границы среднесрочных колебаний прочные – 65-67 рублей за USD – и пока им ничто не угрожает. Сессия пятницы для пары доллар/рубль закрывается в пределах 65,90-66,35, для пары евро/рубль – 75,10-75,85. В понедельник часть эмоций схлынет, и рынок начнет искать новые рамки движения.