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07.12.18 / 15:27 Новости / Россия и мир

Правительство обяжет компании с госучастием покупать российские ПО

Ранее Песков заявлял, что вопрос полной замены зарубежного ПО на российское не стоит

Правительство РФ разработало новые директивы для компаний с государственным участием, обязывающие закупаться отечественным программным обеспечением. Об этом в пятгницу сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.

По его словам, директивы могут вступить в силу до конца 2018 года, передает «Российская газета». Согласно документу, заказчик – федеральный орган исполнительной власти – обязан закупать ПО из Реестра отечественного ПО. В ином случае заказчику необходимо объяснять, почему ему не подходит российский продукт. Ранее это носило рекомендательный характер.

Отметим, в ноябре 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о полной замене иностранного ПО российским не стоит. По его словам, задействование отечественного софта возможно там, где не снижается производительность этого софта, и где он продвинут в адекватной степени, то есть где сопоставим с зарубежными аналогами.

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