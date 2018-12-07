Правительство обяжет компании с госучастием покупать российские ПО Ранее Песков заявлял, что вопрос полной замены зарубежного ПО на российское не стоит

Правительство РФ разработало новые директивы для компаний с государственным участием, обязывающие закупаться отечественным программным обеспечением. Об этом в пятгницу сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.

По его словам, директивы могут вступить в силу до конца 2018 года, передает «Российская газета». Согласно документу, заказчик – федеральный орган исполнительной власти – обязан закупать ПО из Реестра отечественного ПО. В ином случае заказчику необходимо объяснять, почему ему не подходит российский продукт. Ранее это носило рекомендательный характер.

Отметим, в ноябре 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о полной замене иностранного ПО российским не стоит. По его словам, задействование отечественного софта возможно там, где не снижается производительность этого софта, и где он продвинут в адекватной степени, то есть где сопоставим с зарубежными аналогами.