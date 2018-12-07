Последние дома «Су-155» достроят в 2019 году – Минстрой РФ У них разная степень готовности

Последние шесть домов обанкротившегося застройщика «Су-155» должны достроить в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

По его словам, завершение строительства затягивалось из-за проблем в получении разрешительной документации, передает «Интерфакс». В частности, земельные участки «Су-155» не были предназначены под застройку жильем. В настоящее время степень готовности оставшихся домов разная, добавил Стасишин.

Напомним, в 2015 году «Су-155» объявил о неспособности завершить проекты из-за финансовых трудностей. Компания оставила 145 недостроенных объектов по всей России. К решению проблемы подключилось правительство. Достройкой большей части домов занимается структура банка «Российский капитал».