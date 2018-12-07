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07.12.18 / 16:31 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк начал выдавать кредиты в магазинах

Пока только онлайн

Сбербанк выходит на рынок POS-кредитования с новым продуктом «Покупки в кредит». Об этом в банке сообщили в пятницу.

Банк запускает кредитный маркетплейс «Покупай со Сбербанком», который позволяет оформить кредит на сайте партнера банка. Вся процедура проходит онлайн без участия сотрудников банка или партнера.

Уточняется, что преимуществом «Покупай со Сбербанком» является оперативный и безбумажный процесс оформления. Банк уже разработал сервис для полных версий сайтов магазинов. В следующем году планируется предложить продукт и для мобильной версии сайтов и приложений. Кроме этого в 2019 году Сбербанк выйдет на рынок оформления кредитов прямо на территории магазинов.

Добавим, сервисом могут воспользоваться все граждане РФ, которые пользуются дебетовыми картами банка и «Мобильным банком». Также отмечается, что в будущем к платформе могут подключиться и другие банки.

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