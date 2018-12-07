Комитет по тарифам предложил увеличить тариф на воду летом 2019 года на 7% С июля

Экспертная группа комитета по тарифам предложила увеличить тариф на воду летом следующего года на 7%. Соответствующее заявление в пятницу сделал глава ведомства Дмитрий Коптин на совещании у вице-губернатора Игоря Албина.

Тариф предложено увеличить с июля 2019 года на 7% для населения. Для промышленных потребителей он увеличится на 8%.

Кроме этого, в аппарате Албина отметили, что задолженность потребителей перед ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» высокая. По данным на 1 января 2018 года, размер долга составил 8,5 млрд рублей. Также инвестиционные программы организации снизились на 16,9%.

Добавим, в ноябре «Водоканал» объявил конкурс на обеспечение контроля качества и безопасности воды. Максимальная сумма контракта – 214 млн рублей. Победителя торгов определят 12 декабря.