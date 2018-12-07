Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне Индекс Мосбиржи – 2416,08; индекс РТС – 1134,07

Торги на Московской бирже в пятницу открылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи к открытию составил 2416,08 пункта, а индекс РТС – 1134,07.

По фиксингу на 10:10 по московскому времени основные показатели биржи торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,20%. Его показатель составил 2417,20 пункта. А индекс РТС достиг уровня 1136,28 пункта, увеличившись на 0,19%.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отметил, что внешним фоном для открытия пятничных торгов являются растущие азиатские площадки и снижающаяся нефть. При этом в течение дня торги будут зависеть от хода встречи ОПЕК+. По оценкам аналитика, индекс Мосбиржи в пятницу будет торговаться в пределах 2390-2435 пунктов, а индекс РТС – 1125-1145 пунктов.