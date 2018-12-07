Все новости

07.12.18 / 10:18 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже открылись в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи – 2416,08; индекс РТС – 1134,07

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги на Московской бирже в пятницу открылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи к открытию составил 2416,08 пункта, а индекс РТС – 1134,07.

По фиксингу на 10:10 по московскому времени основные показатели биржи торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,20%. Его показатель составил 2417,20 пункта. А индекс РТС достиг уровня 1136,28 пункта, увеличившись на 0,19%.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб отметил, что внешним фоном для открытия пятничных торгов являются растущие азиатские площадки и снижающаяся нефть. При этом в течение дня торги будут зависеть от хода встречи ОПЕК+. По оценкам аналитика, индекс Мосбиржи в пятницу будет торговаться в пределах 2390-2435 пунктов, а индекс РТС – 1125-1145 пунктов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,157 seconds.