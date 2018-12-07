В «Пулково» открыли капсульный отель Aerosleep Один час – 190 рублей

В петербургском аэропорту «Пулково» открыли капсульный отель Aerosleep. Об этом оператор аэропорта «Воздушные ворота Северной Столицы» сообщил в пятницу.

Капсульный отель расположен в общей зоне пассажирского терминала. Отель включает в себя 13 индивидуальных капсул. В каждой из них спальное место 160х200 см с одеялом, подушкой и одноразовым постельным бельем. Также в каждую капсулу поместили журнальный столик, зеркало, сейф, телевизор, розетка, USB порт, часы-будильник, бесплатный Wi-Fi и другое.

Стоимость одно часа нахождения в капсуле составляет 190 рублей. Дети до 10 лет вместе со взрослым — бесплатно. Отель принимает к оплате банковские карты.

Отметим, аналогичный капсульный отель есть в аэропорту «Внуково». Он расположен на третьем этаже здания до паспортного контроля рядом с VIP Business Lounge. Стоимость одного часа составляет 350 рублей. Всего в аэропорту 12 индивидуальных капсул.