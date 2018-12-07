«Яндекс» запустил для всех пользователей платформу «Яндекс.Облако» И предоставляет каждому клиенту 4 тыс. рублей на тестирование платформы

«Яндекс» официально запустил облачную платформу с различными сервисами обработки данных «Яндекс.Облако». Об этом компания сообщила в пятницу.

«Облако» можно протестировать бесплатно. Для этого «Яндекс» предоставляет каждому 4 тыс. рублей на размещение на один месяц среднего веб-проекта на базе LAMP с хранилищем на 1 ТБ. Также в сервисе можно перевести данные размером более 9 млн знаков с помощью машинного перевода, подключенного к мобильному приложению или веб-сайту.

В «Облако» интегрирована инфраструктура и технологии, на которых основаны сервисы «Яндекса». На платформе уже доступны сервис машинного перевода и распознавания и синтеза речи. Также в нее добавили образ виртуальной машины с преднастроенным окружением для работы с платформой Яндекс.Диалоги, что упрощает добавление навыков голосовому помощнику «Яндекса» Алисе.

Отметим, в начале сентября компания анонсировала запуск платформы. За это время, как сообщили в компании, «Облаком» заинтересовались более 10 тыс. российских и международных компаний и бизнесменов. Они смогли протестировать сервис для хостинга и разработки веб-приложений и для работы с данными.