На ЗСД в Петербурге пробки у съезда на Благодатную улицу Автомобилисты жалуются на отъезд высоких гостей

В Петербурге на трассе Западного скоростного диаметра в районе съезда на Благодатную улицу образовались пробки. Об этом в пятницу свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Общий уровень пробок в городе – четыре балла, однако в районе Благодатной уже более двух часов пробка на платной магистрали. Пользователи в соцсетях сообщают о том, что не могут выехать в город, а также жалуются на цензуру «Яндекса», который якобы стирает комментарии в адрес президента России и других высоких лиц.





Напомним, накануне в Петербурге проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета. Из-за этого в разных частях центра города в течение дня перекрывали улицы. Вечером делегация посмотрела в Мариинском театре балет «Щелкунчик».