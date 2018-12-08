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08.12.18 / 19:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов проверил работу властей по жалобам петербуржцев

В двух районах

Фото Администрация губернатора Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проверил работу властей по жалобам горожан. Об этом в субботу сообщили в администрации губернатора.

В рамках проверки Беглов посетил несколько объектов, по которым жители Петербурга направляли жалобы. Всего врио губернатора посетил два района города.

В частности, временный глава Петербурга прибыл на Морскую набережную Васильевского острова. У дома 15 по набережной не было регулируемого пешеходного перехода. В настоящий момент там установлена два светофора – они заработают 10 декабря, заявил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Он отметил, что также в ближайшее время нанесут разметку пешеходного перехода.

Кроме этого, Беглов посетил Приморский район. Там закончили строительство наружного освещения. Его включат в полном объеме 10 декабря, заявили врио губернатора.

Напомним, накануне Беглов уже посещал Васильевский остров. Он проверил место аварии теплосети. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заявили Беглову, что устранят аварию к 0:20 часам 8 декабря.

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